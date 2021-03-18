نجران 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسوجَّه أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي أمس، بزراعة 3000 شجرة بمنتزه الملك فهد ومنتزه أبا الرشاش والحدائق العامة والزهور الموسمية بممشى طريق الملك عبدالعزيز.جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمشتل الأمانة للاطلاع على جاهزيته لما له من دور رئيس في إمداد المدينة بالأشجار والشجيرات والأزهار, وزيادة المساحات الخضراء بالمنطقة في إطار جودة الحياة ورؤية المملكة 2030.واستمع المهندس العتيبي خلال الزيارة إلى شرح مفصل من مدير عام الحدائق وعمارة البيئية المهندس حسن بن جابر أبو ساق, حول آلية العمل المتبعة في مشتل الأمانة، داعياً إلى ترجمة الخطط والمشروعات إلى واقع ملموس بما ينعكس إيجاباً على واقع العمل البلدي، ويحقق رضى المواطن ويواكب تطلعات السكّان.وشدد على ضرورة المحافظة على الحدائق العامة والساحات البلدية والمماشي الرياضية والجزر الوسطية، بما يسهم في إبراز الناحية الجمالية للمدينة، من خلال زيادة أعداد الأشجار والأزهار المزروعة، تحقيقًا لاتجاه الأمانة نحو أنسنة المدينة.// انتهى //01:02ت م0007