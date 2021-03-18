القاهرة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسفاز فريق أهلي بنغازي الليبي على نظيره وفاق سطيف الجزائري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس باستاد بتروسبورت بالقاهرة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.وبهذه النتيجة حصد أهلي بنغازي على أول ثلاث نقاط له في المجموعة الأولى ليستقر في المركز الثالث ، بينما تجمد رصيد وفاق سطيف عند نقطة واحدة في قاع المجموعة ويتصدر اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي المجموعة برصيد 4 نقاطفيما يحتل إنيمبا النيجري المركز الثانى برصيد ثلاث نقاط.//انتهى//02:13ت م0009