الخرطوم 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأكد الممثل المقيم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية بالسودان فولكر بيريس أمس أن البعثة أتت من أجل تقديم العون السياسي لحكومة الفترة الانتقالية والمساعدة في دعم السلام وخاصة المرحلة الثانية من اتفاق جوبا، إضافة إلى بناء السلام وحماية المدنيين.وقال بيريس لدى لقائه بمنظمات المجتمع المدني واتحادات المرأة والشباب بولاية كسلا شرقي السودان: إن البعثة أتت بطلب من الحكومة السودانية ووفقاً لقرار 25/24 وتمتد للفترة الانتقالية وتُجدد سنويا.وأكد على دور البعثة في دعم الاقتصاد السوداني باستقطاب الدعم والترويج والتنوير بفرص الاستثمار بالسودان، مشيراً إلى أن للبعثة 8 أقاليم بالسودان ضمنها إقليم كسلا، مبيناً أنها ستعمل بالتنسيق مع منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة لتقديم الدعم والمساندة الفنية وإنفاذ برامج الحكومة علاوة على تدريب الكوادر ومؤسسات الدولة.// انتهى //02:37ت م0010