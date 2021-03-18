مدريد 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واستغلب فريق إشبيلية على ضيفه إلتشي بنتيجة 2-0، على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في إشبيلية في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، معززًا موقعه في المركز الرابع في سلم الترتيب.وسجل النصيري الهدف الأول لإشبيلية في الدقيقة 43 بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية لخيسوس فرنانديس "سوسو"، قبل أن يعزز البديل الأرجنتيني فرانكو فاسكيس التقدم بهدف بعد تلقيه كرة من توريس تابعها وسددها داخل الشباك عند الدقيقة (89).ورفع إشبيلية الذي حقق فوزه السابع عشر هذا الموسم رصيده إلى 54 نقطة، مقلصًا الفارق لثلاث نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب، وموسعًا الفارق إلى تسع نقاط عن ريال سوسييداد الخامس.في المقابل، مني إلتشي بالخسارة الثانية على التوالي والثالثة عشرة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.// انتهى //02:38ت م0011