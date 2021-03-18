واشنطن 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسبحث الرئيس الأميركي جون بايدن اليوم مع رئيس الوزراء الإيرلندي تاويستش ميشيل مارتن خلال اجتماع افتراضي عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وجدد الجانبان خلال الاجتماع التزامهما بالعمل معًا لمعالجة مختلف المجالات التي تهم البلدين, كما تطرقا إلى الأهمية القصوى لإنهاء جائحة كورونا، وضمان الأمن الصحي العالمي، والسعي لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.وتعهدا على تعزيز الجهود لمواجهة التهديدات الأمنية غير التقليدية ، بما في ذلك التطرف العنيف والكوارث الطبيعية وانعدام الأمن الغذائي ووصول المساعدات الإنسانية ، وكذلك التعاون وبناء القدرات في الفضاء الإلكتروني.// انتهى //03:06ت م0013