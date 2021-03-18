عام / المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1442/8/5 هـ الموافق 2021/03/18 م واس
المدينة المنورة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة- بمشيئة الله - تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة ، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
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