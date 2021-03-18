المدينة المنورة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة- بمشيئة الله - تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة ، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.// انتهى //08:52ت م0019