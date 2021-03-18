بيروت 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالاتهامات المتبادلة بين المعنين للإسراع بتشكيل الحكومة .وواصلت تتبعها لتدهور الاقتصاد المحلي وارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيرتة على الشارع اللبناني الذي مازال يشهد احتجاجات متفرقة وقطع للطرقات.وتطرقت إلى تطورات الأزمة السورية وتأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو للعمل ضمن صيغة موسعة حول التسوية في سوريا بشرط تمسك كل أطرافها بقرار مجلس الأمن الدولي حول سوريا رقم 2254.وأخبرت عن توجه السلطات الفرنسية لإغلاق العاصمة باريس وضواحيها أسبوعاً بسبب سلالة متحولة من فيروس كورونا المستجد.// انتهى //09:36ت م0020