الخرطوم 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بعدم التفاوض مع إثيوبيا، قبل اعترافها بأن الأراضي التي استعادها الجيش السوداني "سودانية"ووضع العلامات الحدودية عليها.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان محمد بن حسن جعفر وزير الاستثمار السوداني الدكتور الهادي محمد إبراهيم، وتم بحث أوجه التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.وعرجت الصحف على تأكيد الممثل المقيم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية بالسودان فولكر بيزوس، أن البعثة أتت من أجل تقديم العون السياسي لحكومة الفترة الانتقالية والمساعدة في دعم السلام خاصة في المرحله الثانيه من اتفاق جوبا، إضافة إلى بناء السلام وحماية المدنيين.وأشارت صحف السودان إلى توافق الفصائل الفلسطينية من خلال الجهود التي بذلتها جمهورية مصر في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني في كافة مراحله ومتابعتها الحثيثة لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه.// انتهى //10:17ت م0023