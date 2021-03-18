نيويورك 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الفرنسي جان أرنو، مبعوثا خاصاً له إلى أفغانستان والمناطق المجاورة.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن جان أرنو، قد عمل سابقًا مبعوثًا أمميًا لعملية السلام في كولومبيا ولديه خبرة جيده في الشؤون الأفغانية، مضيفًا بأنه سيسعى إلى تعزيز علاقات حسن الجوار في المنطقة والتي تسهم في تحقيق السلام في أفغانستان، منوهًا بأن تعيينه يعكس التزام الأمم المتحدة المستمر بالحل السلمي للنزاع .// انتهى //10:33ت م0025