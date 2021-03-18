القاهرة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.وسلطت الضوء على تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي أمام منتدى دافوس أمس، حرص مصر على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار الشراكة مع كبرى الشركات العالمية للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.وأخبرت عن تنفيذ القوات البحرية المصرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا في نطاق مسرح العمليات للأسطول المصري الجنوبي في البحر الأحمر.وتحدثت الصحف عن تأكيد الفصائل الفلسطينية، في ختام اجتماعاتها بالقاهرة، على وحدة الأراضي الفلسطينية قانونيًا وسياسيًا وتمسكها بإجراء الانتخابات القادمة بالقدس والضفة الغربية وغزة، مشيرة إلى توقيع الفصائل "ميثاق الشرف".وتطرقت صحف القاهرة إلى تأكيد وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ترفض أي تدخلات خارجية في شؤون الدول العربية، مطالبًا بضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن اليمن.// انتهى //10:45ت م0028