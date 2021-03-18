لندن 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسواصل تشيلسي الإنجليزي مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما صعد لدور الثمانية في المسابقة القارية، بعد فوزه 2 -0، على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ 16 للبطولة.كان لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة الإسبانية مدريد الشهر الماضي، قد انتهى بفوز تشيلسي 1 -0، ليظفر الفريق بورقة الترشح للدور المقبل بفوزه 3 -0، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.وافتتح المغربي حكيم زيياش التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 34، ليحرز بعدها إيمرسون الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.وبهذا الفوز، حافظ تشيلسي على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الثالثة عشر على التوالي منذ أن تولى الألماني توماس توخيل تدريب الفريق في يناير الماضي، خلفًا للمدرب فرانك لامبارد.// انتهى //10:53ت م0029