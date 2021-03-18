كانبيرا 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسانخفض معدل البطالة في أستراليا من 6.3 % ليصل إلى 5.8 %، خلال شهر فبراير الماضي لعام 2021م.وأوضح مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان له على موقعه الإلكتروني، أن الاقتصاد الأسترالي أضاف 88700 وظيفة في شهر فبراير الماضي متجاوزًا بذلك توقعات المحللين الاقتصاديين .من جانبه رحب وزير الخزانة الفيدرالي جوش فرايدنبرغ بهذه الأرقام قائلاً إنها تثبت متانة دعائم الاقتصاد الأسترالي، محذرًا في الوقت نفسه أن الأشهر المقبلة ستكون صعبة لأننا لا نزال في خضم جائحة كورونا.// انتهى //12:06ت م0039