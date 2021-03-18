إسلام آباد 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على أهمية تحقيق الاستقرار الإقليمي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.واهتمت بزيارة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر الصباح إلى باكستان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وأخبرت عن اتفاق باكستان وتونس على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتطرقت إلى استمرار حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في باكستان، مشيرةً إلى استلام الحكومة الباكستانية الشحنة الثالثة من لقاح "سينوفارم" من الصين.وعرجت على طلب رئيس الوزراء عمران خان من رئيس الجمعية الوطنية أسد قيصر بتشكيل لجنة برلمانية لإجراء تعديلات دستورية في قانون الانتخابات لضمان النزاهة في عملية الانتخابات.وأشارت إلى تعيين الفريق أول ظهير أحمد بابر سيدهو رئيساً لأركان القوات الجوية الباكستانية.ونشرت تصريحات السفير الياباني لدى باكستان كونينوري ماتسودا الذي أعرب عن رغبة بلاده القوية في تعزيز العلاقات مع باكستان في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والاقتصاد والاستثمار والرياضة إلى جانب العلاقات السياسية والثقافية.// انتهى //12:10ت م0040