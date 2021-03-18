نجران 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسقدمت صحة نجران عبر 68 مركزاً للرعاية الصحية الأولية بالمنطقة خدماتها لـ 112007 مستفيدين خلال شهر يناير 2021م.واستقبلت العيادات العامة 67324 مراجعاً، فيما استفاد من عيادات الأمراض المزمنة 6878 مراجعاً، وبلغ مراجعي عيادات الأسنان 4804 مراجعين، و 1687 مراجعة لعيادات الحوامل.واستفاد 9690 مراجعاً من عيادات الضماد ،وراجع عيادة الطفل السليم 12627 حالة .وراجع الخدمات المساندة 8978 حالة بواقع 7927 مراجعاً لقسم المختبر و 1051 مراجعاً بقسم الأشعة .// انتهى //12:24ت م0044