بغداد 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالاجتماع الذي من المقرر أن يعقده مجلس النواب للتصويت على الموازنة الاتحادية للعراق للعام الحالي 2021 م، التي تأجل التصويت عليها بسبب تباين وجهات النظر بين الكتل البرلمانية حول بعض فقراتها.وتطرقت الصحف إلى المداولات الجارية بين الكتل البرلمانية بشأن قانون المحكمة الاتحادية, تمهيدا لتمريره في مجلس النواب, منوهة بمواقف الكتل السياسية المتباينة بشأن بعض فقراته التي عدت مخالفة للدستور .وتناولت الصحف المباحثات التي جرت أمس بين وزير النفط العراقي والسفير المصري لدى بغداد , والتي تركزت حول البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع أنبوب البصرة – العقبة وإمكانية توسعته إلى مصر لتكون منفذاً جديداً للصادرات النفطية العراقية إلى شمال أفريقيا.// انتهى //12:36ت م0046