الباحة 05 شعبان 1442هـ الموافق 18 مارس 2021م واستفقد وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عبدالمنعم بن ياسين الشهري أمس ، مركز المتابعة والدعم الفني لمنصة مدرستي بتعليم المنطقة .واستمع الدكتور الشهري خلال الزيارة إلى شرح من المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني عن عمل المركز وأدواره وأقسامه، الذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني والتعليمي تجاه أي صعوبات قد تواجه الطالب وولي الأمر والمعلّم والمشرف والمدرسة، فيما يخص منصة "مدرستي"، وتقديم الحلول المباشرة والمعالجة الفورية للمواقف التعليمية المختلفة، علاوة على ما يقدمه من تقارير لحظية للأداء، وتقديم الاستجابة الفعالة لمتطلبات مستخدمي المنصة وزوارها من خلال ما يقدمه فريق عمل من المشرفين والمشرفات من مختلف الإدارات والأقسام من رصد ومتابعة.كما التقى وكيل الإمارة بالعاملين في المركز من مشرفين تربويين الذين يقدمون خدمات الدعم والمساندة بشكل يومي لمدارس المنطقة ، مشيداً بجهودهم في سير العملية التعليمية من خلال استخدام أحدث التقنيات عبر منصة مدرستي .// انتهى //12:54ت م0049