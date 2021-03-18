الرباط 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم، قرار وزارة الصحة بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بالمغرب.وتطرقت إلى توقيع الفصائل الفلسطينية أمس في القاهرة، على ميثاق شرف أكدت فيه حرصها على سير العملية الانتخابية المقبلة بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية.وتناقلت الصحف إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض، في انتهاك جديد للاتفاق النووي.وأخبرت الصحف عن مقتل عشرات المدنيين والعسكريين في النيجر ومالي، إثر هجوم نفذه مسلحون على إحدى الأسوق قرب الحدود مع مالي، في أحدث موجة تصعيد بمنطقة الساحل الأفريقي.// انتهى //12:57ت م0051