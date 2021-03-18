سياسي / باكستان تدين بشدة الهجمات الإرهابية في النيجر
الخميس 1442/8/5 هـ الموافق 2021/03/18 م واس
إسلام آباد 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس
أدانت باكستان بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت جنوب النيجر وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين .
وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها اليوم، استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، وتضامنها مع حكومة وشعب النيجر.
وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
// انتهى //
12:58ت م
0052