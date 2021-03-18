إسلام آباد 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأدانت باكستان بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت جنوب النيجر وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين .وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها اليوم، استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، وتضامنها مع حكومة وشعب النيجر.وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //12:58ت م0052