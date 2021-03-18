حائل 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسنفذت الادارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بوحدة البرنامج الوطني لتطوير ‏المدارس (بنات) أمس، ملتقى "عن بعد" تحت عنوان " تطوير الإلكتروني" لتبادل الخبرات ‏والتجارب بين المدارس‏.‏‏وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم حائل هند بنت محميد الفقيه ‏أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات التي تمكننا من خلالها ‏المشاركة في ‏ميادين ‏المسابقات العلمية التنافسية ‏في جوانب الجودة النوعية الواقعية حول العالم، ‏إضافة إلى تبني أساليب وطرق تعلم وتعليم مختلفة وإدماج التكنولوجيا في ‏التعليم ‏ليتماشى ‏مع مستجدات العصر والعمل على تطوير التعليم، مؤكدة على ضرورة ‏بذل المزيد من الجهود ‏ونشر ثقافة التطوير في مثل هذه اللقاءات ‏والتي تكمن الميدان ‏التعليمي والمدارس للوصول إلى أعلى المستويات المهنية.‏ ‏‏// انتهـى // ‏13:06ت م0053