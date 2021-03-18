الرياض 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسرحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة السودان في إطار جهودها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وأشادت بتنفيذ السودان لالتزاماته الدولية في هذا الإطار، التي تعبر عن دعم حكومته للتحولات الإيجابية نحو الانفتاح والتعددية الاقتصادية والمشاركة الفاعلة في النظام الاقتصادي الدولي لمزيد من الازدهار.جاء ذلك في بيان تلاه المندوب الدائم لمملكة البحرين رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجنيف السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، أمس، بمناسبة انعقاد الاجتماع غير الرسمي لفريق العمل حول انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية.وعبرت دول مجلس التعاون في بيانها المشترك عن شكرها لفريق العمل حول انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية ولقسم العضوية في المنظمة لدعمه المتواصل لانضمام السودان إلى المنظمة.وأكد البيان دعم انضمام السودان إلى المنظمة والدعوة إلى تسريع وتسهيل عملية انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية، متمنين المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //14:15ت م0070