أبهـا 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسنفّذت الفرق الرقابية الميدانية التابعة لفرع وزارة التجارة بالتعاون مع أمانة منطقة عسير وشرطة المنطقة أمس, عدداً من الجولات الرقابية على مراكز صيانة السيارات , لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.واشتملت الجولات على 150 زيارة على المراكز ومخالفة المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية، ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق ( توكلنا) على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات الكبيرة، إضافة إلى تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.// انتهى //14:19ت م0072