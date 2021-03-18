نجران 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسدعت الغرفة التجارية الصناعية بنجران بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري اليوم، المنشآت التجارية المخالفة بالمنطقة، للاستفادة من المزايا المتاحة في اللائحة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، والمسارعة بالتصحيح.وأوضحت الغرفة أن اللائحة التصحيحية متاحة عبر موقع وزارة التجارة mc.gov.sa، مشيرةً إلى أن تطبيق العقوبات بحق المخالفين، ستبدأ مع نهاية المهلة بتاريخ 15 / 3 / 1443هـ الموافق 23 / 8 / 2021م.// انتهى //14:21ت م0073