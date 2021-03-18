الرياض 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأظهرت نتائج استبيان أجرته هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة استفادة نحو 1500 أسرة من ذوي الإعاقة من خدمات برامج الإسكان التنموي خلال العام 2020، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة مع الهيئة لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمسجلين في بوابة الدعم السكني بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة.وأوضحت نتائج الاستبيان الذي شمل جميع مناطق المملكة أن مجموع أفراد الأسر المستفيدة من الأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات الإسكان التنموي في مختلف مناطق المملكة بلغ (8,557) فرداً، بينما كان توزيع الأسر المستفيدة يشكل (422) من الإناث و(1,078) من الذكور.وبحسب نتائج الاستبيان، سجلت منطقة الرياض خدمة (323) أسرة سعودية من خدمات الإسكان للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة في منطقة عسير (166) أسرة، ومنطقة مكة المكرمة (160) أسرة، ومنطقة تبوك (159) أسرة، والجوف (156) أسرة، والمنطقة الشرقية (120) أسرة، ومنطقة حائل (114) أسرة، ومنطقة القصيم (86) أسرة، ومنطقة المدينة المنورة (68)، ومنطقة نجران (55) أسرة، ثم منطقة الحدود الشمالية (50) أسرة، ونحو (38) أسرة في منطقة جازان، ومنطقة الباحة (5) أسر.وأشادت الهيئة بجهود الإسكان التنموي وخاصة ما يوليه البرنامج من اهتمام بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى ما يتحقق من نتائج تعاونية تأتي ضمن مذكرة التفاهم التي أبرمتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مع الإسكان التنموي واتفق فيها الطرفان على تكامل جهودهما في خدمة الاشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حصولهم على حقوقهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.// انتهى //14:34ت م0074