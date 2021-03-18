جدة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واستواصل إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة استقبال طلبات المواطنين والمواطنات ببرنامج التدريب المجتمعي " اُتقن 6" حيث بادرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإطلاق مرحلته السادسة في مناطق ومحافظات السعودية معلنة عن "6" دورات مسائية رجالية ونسائية تنطلق يوم 8 شعبان الجاري وتستمر لمدة 3 أسابيع .وأكد مدير التدريب التقني بالمنطقة فيصل كدسه، أن دورات البرنامج تنفذ عن بعد وتشمل مجالات ،الحوسبة السحابية وأنترنت الأشياء ،والأمن السيبراني ،وإدارة الفعاليات والمناسبات ،وضريبة القيمة المضافة ،والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الالكترونية ، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية ،مشيراً إلى أن المؤسسة بادرت بمواصلة تشغيل البرنامج برسوم رمزية عقب نجاحه في مراحله الخمس الماضية ، لاسيما وأنه يساهم في إكساب المواطنين والمواطنات المهارات التقنية ،ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية. بالإضافة إلى التقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية في إجراء الصيانة السريعة .من جهته بين رئيس مركز الاعمال وخدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله باخشوين، أن برنامج "أُتقن 6" يواصل نجاحه كأحد أهم برامج المسئولية الاجتماعية بالمؤسسة التي تأتي في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية رغبات المواطنين والمواطنات أو أبناء السعوديات أو من أبناء القبائل النازحة "من عمر "15 "سنة فأعلى في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية والفنية ،مؤكداً أن البرنامج يسمح للعاملين في القطاع العام من المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المتقاعدين بالتسجيل في برامجه والاستفادة من التخصصات المطروحة الذي تنفذ كل أسبوع بواقع 4 أيام تدريبية لكل برنامج تدريبي وبإجمالي 16 ساعة تدريبية .وكشف باخشوين ، أن شروط البرنامج تتطلب الالمام التام باستخدام المنصة الالكترونية تيمز Teams ، التسجيل على البرامج التدريبية وتسديد الرسوم ( 100 ريال ) للبرنامج الواحد إلكترونياً عن طريق بوابة المركز على الرابط Ctc.tvtc.gov.sa ، فيما يحق للمتدرب / المتدربة الالتحاق بأكثر من برنامج خلال أسابيع التدريب التي تنفذ في الفترة المسائية من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع .// انتهى //14:42ت م0075