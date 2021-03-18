الرياض 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسبحث المفوض العام لجناح مجلس التعاون في معرض إكسبو 2020 دبي خالد آل الشيخ , مع الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس أحمد الإبراهيم، عبر الاتصال المرئي أمس , مشاركة الهيئة في جناح المجلس ، وتفعيل آليات التعاون المشترك بين الجانبين بشأن محتوى جناح مجلس التعاون المقدم من الهيئة، ومنها التعريف بمشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، والانجازات المتحققة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية التي ستعرضها الهيئة ضمن الجناح.كما ناقش الاجتماع الفعاليات التي المزمع أن تشارك بها الهيئة في جناح مجلس التعاون، ضمن حزمة الفعاليات المختلفة التي سيقدمها جناح مجلس التعاون خلال المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، الذي ستنطلق فعاليته في الأول من شهر أكتوبر من عام 2021م ولمدة ستة أشهر.// انتهى //14:49ت م0076