الرياض 5 شعبان 1442هـ الموافق18 مارس 2021م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 6 / 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //16:08ت م0100