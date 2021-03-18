عام / الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي
الخميس 1442/8/5 هـ الموافق 2021/03/18 م واس
الرياض 5 شعبان 1442هـ الموافق18 مارس 2021م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 6 / 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
16:08ت م
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