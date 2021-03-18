الدمام 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأعلنت غرفة الشرقية عن دمج مجلسي شباب وشابات أعمال الشرقية تحت مسمى " مجلس شباب أعمال الشرقية " .وعقد المجلس اليوم أولى اجتماعاته بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، والأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل.وأوضح الخالدي أن دمج مجلسي شباب وشابات أعمال الشرقية جاء بناء على توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لمجلس شباب أعمال الشرقية، وبمتابعة سمو نائبه , حيث أدّى دورًا متناميًا على مدار أعوامهم السابقة، في تطوير رواد أعمال المستقبل، وقد حقق المجلسين الكثير من الإنجازات في خدمة قطاع شباب وشابات الأعمال، وذلك بإثراء معرفتهم الاقتصادية وزيادة مهاراتهم في العمل الحر، وأن إعادة دمجهم اليوم في مجلس واحد إنما يُعزز من مسيرتهم في خدمة شباب أعمال المنطقة ويوحد جهودهم نحو تحقيق أهدافهم التي لا تنفصل عن أهداف الرؤية ومتطلباتها بتفعيل دور الشباب في مسارات العمل الاقتصادي.ومن جانبه بين رئيس مجلس شباب أعمال الشرقية فهد بن عبدالله الفراج، أن دمج المجلسين يتزامن مع مرحلة جديدة ورؤية فريدة تحمل مؤشراتها الإصرار والعزيمة على دفع عجلة التنمية نحو الاستدامة.ومن جهتها أشارت نائب رئيس مجلس شباب أعمال الشرقية نجلاء عبد القادر، إلى أن الدمج يوفر فرصًا أكبر نحو توحيد الجهود وتضافرها تجاه قضايا واهتمامات شباب وشابات أعمال المنطقة الشرقية.// انتهى //16:13ت م0102