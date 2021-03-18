الرياض 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسكشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والاتحاد الدولي للسيارات اليوم عن تفاصيل مسار حلبة الجولة ما قبل الأخيرة من سباق "جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1"، إحدى جولات سباقات الفورمولا 1 لهذا العام 2021، التي ستحتضنها المملكة العربية السعودية لأول مرة خلال المدة من 3 إلى 5 ديسمبر على كورنيش محافظة جدة.وتضمنت تفاصيل الحلبة الكشف عن موقعها الذي سيكون في كورنيش جدة المطل على البحر الأحمر، وبطول يمتد لـ 6,175 متراً، وهو ما سيجعلها ثاني أطول حلبة في تاريخ الفورمولا 1 بعد حلبة "سبا فرانكورشان" البلجيكية، كما تعد حلبة جدة هي الأسرع باحتوائها على 27 منعطفاً، وبمتوسط سرعة قد يصل إلى 250 كم/ ساعة على الأقل، وبسرعة قصوى تصل إلى 322 كم/ ساعة، كما كشف الاتحاد عن إقامة السباق المرتقب ليلاً تحت الأضواء الكاشفة، وهو الأمر الذي تم تطبيقه مؤخراً في سباق فورمولا إي 2021 للسيارات الكهربائية الذي احتضنته الدرعية.وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: "نسعد اليوم بإعلان تفاصيل مسار حلبة السباق الأكبر على مستوى العالم في رياضة السيارات "فورمولا 1"، الذي ستستضيفه بلادنا الغالية ديسمبر المقبل، ويُعد امتدادًا لما نحظى به في القطاع الرياضي من دعم واهتمام كبيرين من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله –، والحرص الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد - أيده الله –، الذي كان له الدور الأكبر والأبرز في أن تستضيف المملكة سباقًا عالميًّا بحجم الفورمولا 1 ولأول مرة".وأضاف سموه: "نحرص دومًا في ظل هذا الدعم الكبير على أن ننظم مثل هذه الفعاليات بأعلى معايير الجودة العالمية، وهذا ما سنسعى لتحقيقه عند بناء وتصميم هذه الحلبة، التي ستكون ثاني أطول حلبة سباق سيارات في العالم، وبطول يصل إلى 6 كيلومترات، وبمعدل سرعة قصوى يصل إلى 322 كم/ ساعة، وهو ما يجعلنا نواصل العمل الدؤوب لتحقيق تطلعات قيادتنا وشعبنا، لنكون واجهة لهذه الفعاليات والأحداث الرياضية على مستوى العالم".بدوره قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بعد الكشف عن مسار الحلبة: "سنكون في موعد متجدد مع عشاق ومحبي رياضة السيارات، وقد يكون هذا الموعد مختلفًا عندما تستضيف مملكتنا الغالية لأول مرة أكبر بطولة في عالم السباقات والمحركات (الفورمولا 1) في ديسمبر المقبل، وهو امتداد للدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي بشكل عام ورياضة السيارات بشكل خاص من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة".فيما قال العضو المنتدب للفورمولا 1 روس براون: "من المثير دائمًا الكشف عن تفاصيل حلبة جديدة، وعملنا في حلبة مدينة جدة لضمان مسار يوفر سباقا احترافيا لسائقي المحركات، ويبرز التصميم الأفضل في حلبات الشوارع الحديثة، إضافة إلى كونها تحتوي على مناطق حرة للسائقين لرفع مستوى السرعة، إلى جانب موقعها المذهل على ساحل البحر الأحمر، ونحن بكل تأكيد ننتظر هذا السباق بشغف في ديسمبر المقبل، ليرى العالم تفاصيل الحلبة على أرض الواقع هنا في المملكة العربية السعودية".// انتهى //16:13ت م0103