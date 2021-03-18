البدائع 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واستشارك جمعية إبداع للموهبة بمحافظة البدائع في مسابقة الكانجارو العالمية في الرياضيات لعام 2021م ، التي تقام يومي 26 و27 مارس الحالي .وذكر المدير التنفيذي للجمعية سلمان الحربي أن المسابقة تعدّ من أكبر المسابقات وتقام بمشاركة أكثر من 70 دولة حول العالم لقرابة 6 ملايين طالب من الصف الثالث الابتدائي إلى الثالث ثانوي ، وأن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تشارك فيها الجمعية بمجموعة من الطلبة بلغ عددهم 45 طالبا وطالبة .// انتهى //16:15ت م0105