القاهرة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ أن تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين حول سد النهضة تكشف نية بلادهما فرض الأمر الواقع على دولتي المصبّ، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.وأشار المتحدث المصري في بيان اليوم إلى أن هذه التصريحات الإثيوبية صدرت في الوقت الذي تبذل فيه الكونغو الديمقراطية الشقيقة التي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة.ونوه بأن مصر والسودان أكدا أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيّرُها الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث وإعانتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.// انتهى //16:23ت م0106