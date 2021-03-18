عنيزة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسالتقى رئيس غرفة عنيزة نزار الحركان أمس , بوفد من هيئة فنون الطهي التابع لوزارة الثقافة، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة ميادة بدر، وحضور مدير فرع وزارة السياحة بالقصيم إبراهيم المشيقح، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة واللجان القطاعية ذات العلاقة في غرفة عنيزة والسياحة بالقصيم.وتخلل اللقاء نبذة تعريفية وعرضا مرئيا قدمتها ميادة بدر عن هيئة فنون الطهي، موضحةً أن اهتمام وزارة الثقافة بقطاع الطهي ودعم فنونه يأتي من منطلق حرص الوزارة على المفهوم الشامل للثقافة وأنماط الحياة، وما تشتمل عليه من عادات وتقاليد وأطباق وغيرها من أشكال التعبير الثقافي من مختلف مناطق المملكة .واستعرض الحركان تجارب الغرفة في المواسم والمهرجانات وفعاليات دعم الأسر المنتجة التي تنظمهما غرفة عنيزة، مؤكداً أن زيارة وفد الهيئة لفتة جيدة من وزارة الثقافة بهدف التعرف على الموروث الشعبي من الأكلات في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الوفد قام بجولات متعددة على جميع المنافذ المخصصة للأسر المنتجة.// انتهى //16:30ت م0110