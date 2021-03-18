تونس 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واساختُتمت في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس اليوم فعاليات المؤتمر الرابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، بمشاركة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية العامة للأفريبول.وناقش المؤتمر تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الأمن العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها، وآلية تبادل الزيارات بين الأجهزة الأمنية العربية النظيرة، وسبل مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، وخطة تنفيذ الإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.ووافق على توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عامي 2020م و2021م، وعلى إنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة، والعمل بآلية تبادل الزيارات بين الأجهزة الأمنية العربية النظيرة.وطلب المؤتمر من الأمانة العامة تعميم مشروعي الإستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، والخطة المرحلية لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات على الدول الأعضاء تمهيدا لإعادة صياغتهما.// انتهى //16:34ت م0111