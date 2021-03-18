رام الله 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 18 وفاة، و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2112 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً إلى وجود 190 مصابا بكورونا في غرف العناية المركزة، بينهم 55 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //16:35ت م0112