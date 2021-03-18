الرياض 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأنهت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي مراجعة جميع وثائق مراحل المشاريع الأمنية ومشاريع السلامة والحماية من الحريق للمنشآت البترولية والصناعية والخدمية الخاضعة لإشراف الهيئة، إذ تجاوز عدد الوثائق في الأعوام الثلاثة الماضية 1800 وثيقة لتصاميم مشاريع الأمن والسلامة والحماية من الحريق، ويأتي ذلك حرصاً على مطابقة تلك المشاريع لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ولتعليمات الهيئة الأمنية (HCIS SEC) وتعليمات السلامة والحماية من الحريق (HCIS SEC).كما تم خلال المراجعة تصحيح الأخطاء الشائعة في تصاميم السلامة والحماية من الحريق والمتابعة المستمرة لجميع الجهات والاستشاريين والمقاولين العاملين في هذا المجال لتلافي وقوعها مستقبلاً.وقد قامت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بإعداد تقرير بهذه الأخطاء ونشره على موقع وحدة التراخيص الأمنية المركزية ‏‏(www.clu-moi.com.sa/ar/approvedsupplier.html).// انتهى //16:36ت م0113