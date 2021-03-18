الرياض 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأوضح مستشار الهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس حسام القرشي، أن الرياض آرت يهدف لإحداث حراك فني كبير، بالإضافة إلى جعل الرياض تزدان بعددِ من الأعمال الفنية المبهرة .وبين أن برنامج الرياض آرت يهدف إلى استكشاف المواهب الفنية السعودية، لتصدير الفن السعودي للعالم، مشيراً إلى أن الرياض آرت سيضم خلال الفترة المقبلة عدداً من البرامج المدرسية التعليمية وورش عمل، بالإضافة إلى معامل للإبداع سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة .يذكر أن "نور الرياض" يعد أول مشروع تطلقه الرياض آرت من بين 12 برنامجًا سيقدمها البرنامج، الذي استقطب أكثر من 60 فنانًا من مختلف دول العالم، وتدشين أكثر من 60 عملاً فنياً تضم جميع أشكال فنون الضوء موزعة في 13 موقعًا بالرياض .// انتهى //17:07ت م0122