عام / عدسة "واس" ترصد تواصل إعطاء لقاحات كورونا للمواطنين والمقيمين بمحافظة طريف
الخميس 1442/8/5 هـ الموافق 2021/03/18 م واس
طريف 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس
رصدت عدسة "واس" اليوم تواصل مركز لقاحات كورونا بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية في استقبال المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد-19" بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، والمجهز بالطاقم الطبي المتخصص والخدمات الأساسية ونقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بطريقة منظمة ، وذلك في قاعة الأهالي بالمحافظة .
كما شاركت الفرق التطوعية التابعة للجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وتمثلت جهودهم في استقبال المواطنين والمقيمين والتأكد من مواعيدهم عبر تطبيق صحتي، ولبس الكمامة ومن ثم قياس درجة الحرارة ، وإبراز تطبيق توكلنا.
ودعا القطاع الصحي بالمحافظة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم - بإذن الله - من الإصابة بفيروس "كورونا".
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17:26ت م
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