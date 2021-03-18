بغداد 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسالتقى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في بغداد اليوم السفير الأمريكي لدى العراق "ماثيو تولر" وبحث معه الأمور المتعلقة بالحوار الإستراتيجي بين البلدين.وأفاد المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي في بيان صحفي بأن الجانبين تناولا سبل استكمال الحوارات التي جرت سابقا بين البلدين .وتطرق الأعرجي خلال اللقاء إلى ملف مخيم "الهول" الحدودي مع سوريا، مؤكدا الحاجة الماسة لإيجاد حل عملي ونهائي له بمشاركة المجتمع الدولي.// انتهى //17:31ت م0131