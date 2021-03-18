بغداد 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واستداولت البورصة العراقية خلال جلسات الأسبوع الحالي المنتهي اليوم أكثر من 26 مليار سهم، بقيمة 13 مليار دينار عراقي تحصلت من إبرام أكثر من 3000 صفقة بيع وشراء لأسهم الشركات المساهمة المسجلة لديها.وأوضح المكتب الإعلامي للسوق في بيان صحفي أن البورصة نظمت خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الحالي اليوم أربع جلسات, فيما أغلق مؤشر التداول في أول جلسة على 581.28 نقطة، بينما أغلق مؤشر جلسة اليوم -آخر جلسات الأسبوع- على 607.11 نقاط, محققا بذلك ارتفاعا بنسبة 4.25%.// انتهى //17:48ت م0133