الطائف 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسبدأت أمانة الطائف في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي لا تحمل صكوكاً شرعية، وذلك عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة بالطائف .وأنهت الأمانة إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة ومعالجة الطلبات واستكمالها عن طريق المكاتب الهندسية والبلديات الفرعية؛ لمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات ، خدمة إيصال التيار الكهربائي .// انتهى //18:07ت م0135