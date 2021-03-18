عام / أمانة الطائف تبدأ استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي إلى المساكن دون صكوك
الخميس 1442/8/5 هـ الموافق 2021/03/18 م واس
الطائف 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس
بدأت أمانة الطائف في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي لا تحمل صكوكاً شرعية، وذلك عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة بالطائف .
وأنهت الأمانة إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة ومعالجة الطلبات واستكمالها عن طريق المكاتب الهندسية والبلديات الفرعية؛ لمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات ، خدمة إيصال التيار الكهربائي .
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18:07ت م
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