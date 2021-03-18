القاهرة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التزام الجامعة بدعم ومساندة السُلطة التنفيذية في ليبيا، التي تولت مهامها بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أبو الغيط اليوم بوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش.وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها اليوم بأن أبو الغيط شدد خلال الاتصال الهاتفي على التزام الجامعة العربية بمواصلة جهودها في كل ما يدعم استقرار ليبيا، ويدفع المصالحة الوطنية بين أبنائها، ويسهم في استكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية، إضافة إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.وأضاف البيان أن الأمين العام للجامعة العربية ووزيرة الخارجية الليبية ناقشا أيضًا سُبل تعزيز الدعم العربي لليبيا في هذه المرحلة المهمة من عملية انتقالها، ودفع التعاون بين الجامعة العربية وليبيا في إطار العمل العربي المشترك.// انتهى //19:08ت م0145