الكويت 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسسجلت الكويت 1394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 215067 في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1202 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 222 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14316 حالة.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1276 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 199549 حالة.// انتهى //19:09ت م0146