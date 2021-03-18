جيزان 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسحصل مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بجازان على الاعتماد النهائي من قبل مجلس الضمان الصحي التعاوني عقب استيفائه لمتطلبات الاعتماد المعمول بها في أنظمة المجلس، وبعد حصوله على الترخيص الصحي النهائي من قبل وزارة الصحة قبل عدة أشهر.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد التميمي أن هذا الاعتماد يأتي لتطوير خدمات التأهيل ومواكبة المستجدات في مجال تأهيل ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص أكبر للاستفادة من خدمات الجمعية وفق أعلى المعايير الصحية المعتمدة، بما يتناسب مع حجم الإمكانات والخبرات التي تمتلكها الجمعية.وأضاف التميمي أن مراكز الجمعية المنتشرة في أنحاء المملكة -التي يبلغ عددها أحد عشر مركزاً- تقدم خدمات التأهيل لأبناء وبنات الوطن من فئة ذوي الإعاقة، وتسعى جاهدة لتحقيق أفضل بيئات الرعاية التأهيلية بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومتابعة الإدارة التنفيذية، وتقييم لمستويات الخدمات المقدمة حتى تتحقق أقصى جودة ممكنة.من جانبه ذكر مدير مركز الجمعية بجازان علي معتبي أن حصول مركز الجمعية بجازان على هذا الاعتماد يعدّ خطوة مهمة في أعمال الجمعية ورحلة التطوير التي انطلقت من أكثر من عام، وهذا يضاف إلى عدد من الاعتمادات الرسمية التي حصلت عليها الجمعية خلال المدة الماضية، منوها بأهمية تهيئة بيئة رائدة لخدمة أطفال المنطقة، معبراً عن اعتزازه بفريق العمل في المركز الذي وقف على تحقيق هذا المنجز، وتحقيق أحد أهم مسارات رحلة التطوير بالجمعية.// انتهى //19:33ت م0151