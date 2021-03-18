الرياض 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسنيابة عن الدكتور إبراهيم البابطين رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الدكتور خالد الزغيبي يتوج فريق الأهلي بكأس بطولة الاتحاد بعد فوزه على الهلال بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة 25/15، 26/24، 25/17, وقاد المباراة تحكيمياً الدولي أمين الطريفي والدولي عبدالعزيز الرميحي, وحصل الترجي على المركز الثاني والميداليات الفضية والاتحاد على المركز الثالث والميداليات البرونزية وحصل الهلال على المركز الرابع والميداليات البرونزية.ودخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد خسارة الترجي لقاءه مع الاتحاد 3/2 الذي منحه الفرصة للمنافسة على اللقب، وشهد الشوط الأول تفوقاً في الضربات الساحقة والإرسالات القوية التي حصد من خلالها العديد من النقاط لينتهي الشوط الأول بفارق كبير 25/15, وفي الشوط الثاني تحسن أداء الهلال وكان التعادل بين الفريقين حتى النقاط الأخيرة لينهي الأهلي الشوط لمصلحته 26/24, وفي الشوط الثالث واصل الأهلي تفوقه وسط تراجع مستوى لاعبي الهلال بشكل كبير وخاصة في استقبال الكرة الأولى وضعف حائط الصد لينهي الأهلي الشوط الثالث 25/17.// انتهى //19:34ت م0152