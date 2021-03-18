الخرطوم 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واساستقبل وزير الثروة الحيوانية بجمهورية السودان حافظ إبراهيم عبد بمكتبه اليوم سفير خادم الحرمين لدى السودان علي بن حسن جعفر.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك في المجال الاقتصادي ومجالات الثروة الحيوانية وسبل تنفيذ مصفوفة المشروعات المشتركة وفق توجيهات قيادة البلدين ومخرجات زيارة وفد رئيس الوزراء السوداني إلى المملكة.وشدد الوزير السوداني على ضرورة إحداث نقلة نوعية وتعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين، وأهمية الاستفادة من التقنية والخبرات لتطوير الصادر وقطاع الأسماك، مؤكدا جاهزية السودان لتلبية حاجة المملكة من صادرات اللحوم والهدي، ودعا القطاع الخاص السعودي للاستثمار في تطوير وإنشاء مسالخ حديثة تلبي حاجة السوق العالمي بجانب توطين مصانع الأمصال البيطرية.من جانبه أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين أن الاجتماع ناقش إمكانيات التعاون في مجالات صادرات الثروة الحيوانية والاستزراع السمكي، وأن الطرفان أكدا أهمية زيادة وتعزيز التعاون المشترك وتنشيط البروتوكولات واجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين.// انتهى //19:44ت م0153