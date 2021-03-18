نجران 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واستفقد أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي اليوم سير المشروعات والخدمات البلدية بمحافظة حبونا .كما التقى أمين نجران بمحافظ حبونا عبدالله بن مبارك زامان، وأعضاء المجلس البلدي بمقر المحافظة لمناقشة احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها من المشروعات والخدمات البلدية وسبل تطويرها.ووقف أمين المنطقة ميدانياً على متنزه الحبابة ، موجهاً بزراعة الأشجار الطبيعية، وطرح الفرص الاستثمارية الجديدة التي تتوافق مع طبيعة المحافظة، كما اطلع على مبنى المركز الحضاري ومراحل العمل ونسب الإنجاز بالمشروع.// انتهى //19:51ت م0154