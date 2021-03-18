دبي 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن اتفاق تعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، تهدف إلى اكتشاف الموهوبين وتبادل الخبرات والكفاءات المتخصصة التي من شأنها تطوير أطر الشراكة الثنائية بين الجانبين.جاء ذلك خلال زيارة معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان إلى مقر مؤسسة حمدان آل مكتوم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ولقائه نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للمؤسسة الدكتور جمال محمد المهيري.ويأتي اتفاق التعاون في ضوء عمليات التحول الرقمي في الهيئة، وخطتها الإستراتيجية الشاملة في ذلك، مرورًا بتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ووصولاً إلى تعزيز الجهود وتبادل الخبرات المشتركة التي من شأنها تطوير واكتشاف الموهوبين بين البلدين، فضلاً عن المبادرات التي تسهم في تسهيل تبادل المعلومات والخبرات ضمن قطاع التعليم والتدريب.يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي جهة مستقلة ومختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب بالقطاعين العام والخاص؛ لرفع جودتهما وكفايتهما وإسهامهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، ومنها اكتشاف الطلاب الموهوبين من خلال اختبار موهبة والإبداع الذي تقيمه الهيئة، كما أن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تهدف إلى الإسهام في تميز الأداء التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين ودعم مواهبهم واستثمارها، وإبراز وتعزيز مكانة المؤسسة محلياً ودولياً، وكذلك تطوير الأداء وتحقيق التميز المؤسسي وسعادة المتعاملين.// انتهى //19:52ت م0155