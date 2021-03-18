الرياض 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واستنطلق بطولة منطقة الدمام والقطيف للسباحة لجميع الفئات السنية غداً الجمعة وتستمر لمدة يومين على مسبح وزارة الرياضة في الصالة الخضراء وينظمها الاتحاد السعودي للعبة.ويشارك في البطولة 15 ناديا من منطقة الدمام والقطيف و245 لاعبا، ويقود البطولة تحكيميا 21 حكما.وأكد قاسم الزهير المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسباحة أن البطولة تهدف إلى رفع المستوى الفني للأندية واختيار السباحين المميزين وضمهم إلى مراكز الموهبة ومنتخب السباحة لجميع الأعمار السنية وإعطاء فرصة للاعبين للمشاركة والاحتكاك وتحطيم أرقامهم الشخصية في مختلف السباقات والتأهل لبطولة المملكة، والبطولة تندرج تحت إستراتيجية دعم الأندية.// انتهى //19:53ت م0156