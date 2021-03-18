الرياض 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأوضح سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن لقاح كورونا ليس مفطر للصيام.وقال سماحته رداً على سؤال، هل لقاح كورونا مفطر للصيام ؟:" الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لقاح كورونا ليس مفطر للصيام، لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، وهو لقاح يعطى عن طريق العضل فليس بمفطر ".// انتهى //19:54ت م0157