مكة المكرمة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واستفقد رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب اليوم, كليات فروع الجامعة بمحافظات القنفذة والليث وأضم، والتقى بعمداء وأعضاء المجالس.وثمَّن الدكتور معدي آل مذهب الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيَّدها الله – لدعم العملية التعليمية في الجامعة؛ وتوفير مقومات نجاحها، مما انعكس إيجابًا على توطين التعليم الجامعيِّ، وتعميم مخرجاته البحثية على نطاق جغرافيٍّ واسع من محافظات المنطقة، تلبيةً لتطلُّعات إمارة منطقة مكة المكرمة التنموية.واطَّلع رئيس الجامعة على مرافق كليات القنفذة, ومرافق الكلية الجامعية بأضم، إضافة إلى كليات فرع الليث.ونوّه رئيس الجامعة بدعم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي نائبه للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد السديري لأنشطة الجامعة وبرامجها كافَّةً.// انتهى //21:00ت م0168