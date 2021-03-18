الخرطوم 5 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسالتقى وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد آدم بخيت اليوم بممثلة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للسكان الدكتورة نتاليا كنن التي تزور الخرطوم حالياً.وأكدت المسؤولة الأممية خلال اللقاء، اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة بدعم اتفاقية السلام في السودان وحكومة الفترة الانتقالية، وأن السودان يحتاج في هذه المرحلة مساندة من المجتمع الدولي.وأضافت أن تكثيف زيارات وفود الأمم المتحدة للسودان يأتي من أجل دعم الانتقال الديمقراطي بصورة سلسة.// انتهى //21:04ت م0170